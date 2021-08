Star Trek, Wonder Woman e molto altro: i migliori film in streaming di Chris Pine

News Cinema

La star hollywoodiana compie oggi 41 anni. In attesa di vederlo in Dungeons & Dragons abbiamo selezionato per voi i suoi migliori 5 film in streaming.

Facciamo oggi gli auguri di buon compleanno (41 le candeline da spegnere) al simpatico e carismatico Chris Pine, una delle star hollywoodiane più amate di oggi. Affermatosi grazie alla saga reboot di Star Trek iniziata da J.J. Abrams, l’attore in questi anni ha alternato alcune ottime produzioni mainstream e dal budget consistente ad altri progetti maggiormente indipendenti, attraverso i quali ha trovato il consenso anche della critica più esigente. I cinque film in streaming scelti per raccontarne la carriera mostrano proprio il suo sapere dividersi tra due mondi produttivi, ottenendo soddisfazioni in entrambi. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Chris Pine

Star Trek

Into Darkness - Star Trek

Hell or High Water

Wonder Woman

Outlaw King - Il re fuorilegge

Star Trek (2009)

Star Trek: Il nuovissimo trailer italiano del film

Una vera e propria ventata d’aria fresca nel cinema di fantascienza contemporaneo. J.J. Abrams libera la sua fantasia geek e cinefila al servizio di una storia perfettamente calibrata e di un cast di attori che si divertono e fanno divertire il pubblico. Il reboot di Star Trek funziona sotto ogni punto di vista: spettacolo visivo sontuoso, trama spigliata e funzionale, colpi di scena e personaggi a cui ci si affeziona. Insieme a Pine che interpreta un Kirk sbarazzino anche Zoe Saldana, Zachary Quinto, Simon Pegg, Karl Urban ed Eric Bana nel ruolo del villain. Uno spasso di cinema di genere! Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Into Darkness - Star Trek (2013)

Into Darkness - Star Trek: Nuovo trailer italiano ufficiale - HD

Il secondo capitolo delle avventure di Kirk, Spock e tutti gli altri si fa decisamente più dark rispetto all’originale, ma il cambio di tono viene supportato ancora una volta dalla trama e dalla regia di spessore di Abrams. E poi l’innesto di Benedict Cumberbatch come “villain” regala a Into Darkness - Star Trek quella drammatica eleganza “shakespeariana” (col dovuto rispetto per il Bardo…) che di certo non nuoce. Lo spettacolo viene ancora una volta assicurato, la tensione aumenta e il film convince nuovamente. Pine si conferma un capitano a tutto tondo...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Hell or High Water (2016)

Hell or High Water: Il trailer del film, versione originale - HD

Protagonista insieme al “fratello” Ben Foster del western contemporaneo diretto da David MacKenzie, Chris Pine offre la prova d’attorre che vale una carriera, dolorosa e carismatica come il personaggio deve essere. Scritto da quel Taylor Sheridan che poi realizza il magnifico I segreti di Wind River, Hell or High Water si conferma una delle grandi sorprese cinematografiche degli ultimi anni, dramma criminale di enorme spessore. E infatti arrivano le nomination agli Oscar per il miglior film, sceneggiatura, attore non protagonista a un immenso Jeff Bridges. Cinema denso e vibrante. Disponibile su Netflix.

Wonder Woman (2017)

Wonder Woman: Trailer italiano finale - HD

Altra grossa sorpresa per gli amanti dei cinecomic, quello dedicato all’Amazzone interpretata da Gal Gadot funziona davvero a meraviglia. Patty Jenkins dirige un blockbuster senza sbavature, che coniuga con efficacia storia, personaggi e spettacolo. In Wonder Woman Chris Pine lavora come supporto affascinante e romantico per la protagonista, sfoderando una prova sottile e molto ben calibrata. Enorme successo di critica e pubblico, probabilmente il miglior prodotto della Warner/DC nell’era del dopo Christopher Nolan (ma non abbiamo ancora visto il Suicide Squad di James Gunn…). Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Outlaw King - Il re fuorilegge (2018)

Chris Pine è uno a cui piace continuare a lavorare con registi che apprezza. Dopo Abrams e la Jenkins (Wonder Woman 1984 e la miniserie I Am the Night), anche MacKenzie torna a dirigerlo in questo film di avventura medievale solido e ben sviluppato nei personaggi. Outlaw King - Il re fuorilegge è un Braveheart moderno e avvincente, con ottime scene di battaglia e momenti di cinema robusto. Intrattenimento con un cuore e una messa in scena nerboruta. Nel cast anche un’efficacissima Florence Pugh. Disponibile su Netflix.