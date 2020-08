News Cinema

Star Trek: sospeso dalla Paramount il film di Noah Hawley

Daniela Catelli di 10 agosto 2020

Non c'è pace sotto il cielo di Star Trek. La Paramount ha sospeso il film affidato a Noah Hawley per risistemare la sua programmazione, interrotta dal coronavirus e forse anche da un po' di confusione in materia.

Non c'è pace nell'iperspazio. Mentre venivano comunicati dettagli sul soggetto del film scritto da Quentin Tarantino per il franchise di Star Trek e da cui si è allontanato (ne esiste una sceneggiatura di Mark L. Smith), la Paramount Pictures ha sospeso al momento il progetto assegnato allo showrunner di Fargo, Noah Hawley. Il motivo è quello di risistemare la programmazione dello Studio, e soprattutto di capire la priorità da dare ai tre progetti cinematografici nell'universo creato da Gene Roddenberry: oltre ai due citati ce n'è infatti un altro che continuerebbe la storyline iniziata da J. J. Abrams e vedrebbe Chris Pine (Kirk) riunirsi col padre, interpretato da Chris Hemsworth. Quest'ultimo si era bloccato durante le trattative per il compenso dei due attori. Leggi anche Star Trek: Noah Hawley scriverà e dirigerà il prossimo film Sembra che la versione di Hawley tratti di un virus che cancella gran parte dell'universo conosciuto, un soggetto di questi tempi forse troppo rischioso per un film ad alto budget. In attesa che alla Paramount si chiariscano le idee su quel che vogliono fare per il grande schermo, proseguono con successo le serie tratte da Star Trek. Star Trek: Discovery è alla terza stagione, Star Trek: Picard ne ha in programma una seconda ed è stata lanciata da poco la commedia animata Star Trek: Lower Decks. In preparazione c'è anche una nuova serie, intitolata Star Trek: Strange New Worlds.

di Daniela Catelli Saggista e critico cinematografico

Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità