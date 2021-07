Star Trek, il prossimo film diretto dal regista di WandaVision

News Cinema

La Paramount e la Bad Robot di J. J. Abrams hanno scelto il regista per il prossimo film di Star Trek: sarà Matt Shakman, già autore della serie WandaVision su Disney+.

Fresco di nomination ai Primetime Emmy per la regia della serie WandaVision in streaming su Disney+, debutto del Marvel Cinematic Universe sul piccolo schermo, Matt Shakman è stato scelto come regista del prossimo film di Star Trek, prodotto dalla Paramount e dalla Bad Robot di J. J. Abrams e in arrivo nel 2023. Instancabile professionista della tv sin dai primi anni Duemila, Shakman sarà qui alla sua seconda opera cinematografica dopo Cut Bank, avendo però diretto negli anni i ben più celebri set di Six Feet Under, Ugly Betty, Dr. House, Psych, Fargo, The Good Wife, The Great e Il trono di spade, giusto per citare i più quotati.

Ora che un copione definitivo è stato finalmente sfornato da Lindsey Beer e Geneva Robertson-Dworet, dopo che l'idea di affidare il film a Quentin Tarantino è definitivamente sfumata, pare che la preproduzione sia già partita, con l'idea di cominciare a girare già nella primavera del 2022. Tornerà quindi al cinema Star Trek, dopo lo stop causato dal successo troppo tiepido di Star Trek: Beyond nel 2016, progetto a cui però il regista Justin Lin, in pausa dai Fast & Furious, teneva moltissimo. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli della storia del nuovo film di Star Trek. Geneva Robertson-Dworet ha collaborato ai copioni dell'ultimo Tomb Raider e di Captain Marvel. Leggi anche Star Trek: Picard e Lower Decks torneranno su Prime Video con la stagione 2 ed ecco i teaser trailer