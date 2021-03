Star Trek, confermato un nuovo film dalla sceneggiatrice di Star Trek Discovery

News Cinema

Sarà Kalinda Vazquez a scrivere il prossimo film di Star Trek, messo in cantiere dalla Paramount, sempre con la produzione della Bad Robot di J. J. Abrams.

La Paramount ha messo ufficialmente in cantiere un nuovo film di Star Trek, ancora prodotto dalla Bad Robot di J. J. Abrams e scritto da Kalinda Vazquez, già attiva su Star Trek Discovery a partire dalla terza stagione, come sceneggiatrice ma anche co-producer. Al suo attivo Kalinda ha ruoli in copioni e produzione per serie come Nikita, C'era una volta e Fear the Walking Dead. Non si sa ancora di cosa parlerà il nuovo lungometraggio, che sarà chiamato anche a risollevare le sorti del reboot cinematografico del marchio: partita in crescendo al boxoffice con Star Trek (2009) e Into Darkness - Star Trek (2013), diretti dallo stesso Abrams e rispettivamente incassi mondiali per 386 e 467 milioni di dollari, la saga ha avuto una battuta d'arresto con Star Trek Beyond (2016) di Justin Lin, "retrocesso" a 343 milioni. Leggi anche Star Trek: Discovery subito rinnovata per una quarta stagione

Star Trek, chi dirigerà il nuovo film?