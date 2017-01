Star Trek 4 si basa su un'idea "fantastica", garantisce Chris Hemsworth

Chris Hemsworth, intervistato sul red carpet dei Golden Globes, ha dichiarato che l'idea alla base del prossimo Star Trek 4, sempre prodotto da J. J. Abrams, è "fantastica". Hemsworth, per chi non lo ricordasse, nel reboot Star Trek del 2009 interpretò il padre defunto di James T. Kirk (Chris Pine), cioè George Kirk. Sapevamo già che Hemsworth era stato rimesso sotto contratto per questo quarto atto, scatenando nei fan supposizioni sul suo nuovo coinvoglimento: viaggi nel tempo? D'altronde un incontro tra il vecchio (Leonard Nimoy) e il nuovo Spock (Zachary Quinto) c'era già stato proprio in quel lungometraggio.

Il copione basato su questa misteriosa grande idea è al momento in corso di scrittura da Simon Pegg e Doug Jung, che già hanno firmato l'ultimo Star Trek Beyond, ma non è chiaro chi si occuperà della regia del quarto capitolo. Abrams si è chiamato fuori da sequel, reboot e remake, mentre Justin Lin, regista del terzo, è coinvolto in altri diversi progetti in stadi diversi di preparazione (si parla di Space Jam 2 e del film sulle Hot Wheels, per citarne un paio).

Rimane da verificare, per fare gli avvocati del diavolo, quanto convenga ancora insistere su questa interpretazione del franchise. Dopo la buona accoglienza economica riservata a Star Trek e ancor più a Into Darkness - Star Trek, l'ultimo Star Trek Beyond si è fermato sui 343 milioni di dollari d'incasso nel mondo, a fronte di un costo di 185. Bisogna valutare molto bene le prossime mosse, perché la situazione è borderline (ricordiamo che per rientrare nei costi un film deve incassare, semplificando, all'incirca il doppio di quanto è costato).