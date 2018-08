Star Trek 4: Chris Pine e Chris Hemsworth lasciano il tavolo delle trattative

Dopo aver tanto parlato di Star Trek 4 in merito alle varie sceneggiature in ballo, torniamo oggi sull'argomento per riportare una notizia data in esclusiva da Hollywood Reporter. A quanto pare le trattative col cast hanno subito una battuta d'arresto, e non di poco conto, visto che il capitano Kirk in persona, Chris Pine, e suo padre nella serie, Chris Hemsworth, hanno abbandonato il tavolo.

Dovrebbero sicuramente tornare nel cast Zoe Saldana, Zachary Quinto, Karl Urban, Simon Pegg e John Cho, a meno che questa improvvisa rottura delle trattative di due dei membri fondamentali del cast non dia agli altri motivo per discutere.

Ovviamente il motivo del contendere sono i soldi, per cui speriamo che la produzione venga incontro agli attori o che si trovi comunque un compromesso accettabile per tutti. Secondo quanto riporta Hollywood Reporter, gli attori sostengono che i produttori - Paramount e Skydance - si stiano rimangiando gli accordi presi in precedenza, cercando di tagliare i loro cachet per ridurre il budget del film che seguirebbe a un terzo dai risultati non entusiasmanti.

Chris Pine ha un contratto che lo lega alla serie da diversi anni, e ha firmato anche per il quarto film nel 2016, ed è ora, come sappiamo, fondamentale per il franchise di Wonder Woman. Aspettiamo gli sviluppi della situazione.