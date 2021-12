Stanlio e Ollio: Rai Movie festeggia Natale con il duo comico più celebre di sempre

News Cinema

A Natale Rai Movie festeggia con il grande ritorno di Stanlio e Ollio. Dal 20 dicembre al 4 gennaio, i due amatissimi comici saranno protagonisti di un ciclo preserale di dodici lungometraggi trasmessi per la prima volta in ordine cronologico, con edizioni restaurate e finalmente integrali.

Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) quest’anno festeggia il Natale con il grande ritorno di Stanlio e Ollio. Il duo comico americano che ha divertito il pubblico con una produzione cinematografica che va dai primi anni del secolo agli anni Cinquanta, film riscoperti e apprezzati anche dalle nuove generazioni.



Dal 20 dicembre al 4 gennaio, i due amatissimi comici saranno protagonisti di un ciclo preserale di dodici lungometraggi trasmessi per la prima volta in ordine cronologico, con edizioni restaurate e finalmente integrali.



L'edizione italiana è stata realizzata presso gli studi di doppiaggio della Radiofonia Rai: ogni film è stato rimixato utilizzando i doppiaggi originali disponibili - nella maggior parte dei casi con le voci leggendarie di Alberto Sordi e Mario Zambuto - con sottotitoli in italiano per le scene mai viste nel nostro Paese.



Da segnalare in modo particolare il primo lungometraggio di Stanlio e Ollio, “Muraglie” (Pardon Us, 1931), in cui è stata reintegrata fra l’altro l’esilarante scena del salvataggio della protagonista da un edificio in fiamme, e la versione non censurata de “Il Compagno B” (Pack Up Your Troubles, 1932).



I film saranno trasmessi tutti in doppio audio, per consentire agli appassionati di scoprire, dopo tanti anni, anche le voci originali di Stan Laurel and Oliver Hardy.



I film in programmazione saranno: “Muraglie” (20/12), “Il Compagno B” (21/12), “I Figli del Deserto” (22/12), “La Ragazza di Boemia” (23/12), “Allegri Gemelli” (24/12), “Allegri Vagabondi” (27/12), “Avventura a Vallechiara” (28/12), “Teste Dure” (29/12), “Ollio, Sposo Mattacchione” (30/12), “I Diavoli Volanti” (31/12), “Noi Siamo le Colonne” (3/1) e “C’era una Volta un Piccolo Naviglio” (4/1).

Foto: copyright BetaFilm