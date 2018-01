Stanley Tucci si aggiunge al cast del biopic A Private War, con Rosamunde Pike e Jamie Dornan

Uno dei migliori caratteristi del cinema contemporaneo quale è Stanley Tucci ha raggiunto Jamie Dornan (Fifty Shades of Grey), Rosamund Pike (Gone Girl) e Tom Hollander (The Night Manager) nel biopic A Private War. Il film racconterà la vita e purtroppo anche la morte della corrispondente di guerra americana Marie Colvin, che ha coperto ogni conflitto dal 1985 al 2002 per il giornale inglese Sunday Times. La donna perse l'uso della vista dell'occhio sinistro nel 2001 in Sri Lanka, ma continuò a lavorare finché non rimase vittima di un contrattacco durante l'assedio di Homs in Siria nel 2012. La Colvin ha vinto una serie innumerevole di premi per il suo lavoro di reporter, compreso nel 2000 il titolo di Giornalista dell'Anno assegnatole dalla Foreign Press Association. Nell'adattamento cinematografico la giornalista sarà ovviamente interpretata dalla Pike.

A Private War sarà diretto da Matthew Heineman (Cartel Land). I prossimi film in cui potremo ammirare la versatilità di Stanley Tucci sono l'horror The Silence con Miranda Otto e Patient Zero con Matt Smith. Nonostante una serie impressionante di grandi interpretazioni, soprattuto di supporto, Tucci ha ottenuto in carriera una sola nomination all'Oscar, per Amabili resti di Peter Jackson. Dietro la macchina da presa, insieme a Campbell Scott, nel 1996 ha diretto il delizioso Big Night, che vi consigliamo assolutamente di recuperare.