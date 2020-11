Stanley Kubrick voleva adattare Il dottor Zivago (con Kirk Douglas protagonista)

News Cinema

Un storico del cinema inglese ha scoperto un carteggio inedito nel quale il celebre regista chiedeva a Boris Pasternak i diritti cinematografici del suo romanzo: ben otto anni prima del film realizzato poi da David Lean con Omar Sharif.

Passano gli anni, cambiano gli stili, le mode e i nomi, cambiano perfino le modalità di fruizione del cinema, ma Stanley Kubrick rimane sempre uno dei registi più ammirati e idolatrati della storia del cinema. Capace di far parlare di sé per i capolavori che ha diretto, certo, ma anche per i film che non ha mai realizzato.

Oggi, al celeberrimo film su Napoleone che Kubrick non già mai, alla lista di quegli ultimi si va ad aggiungere un progetto di adattamento del romanzo di Boris Pasternak "Il dottor Živago".

Grazie al lavoro dello storico del cinema britannico James Fenwick, che stava lavorando a due libri, uno proprio su Kubrick, e l'altro su grandi progetti cinematografici mai realizzati, sono state scoperte lettere finora sconosciute nelle quali il regista chiedeva a Pasternak di poter acquisire i diritti cinematografici del suo romanzo, per poterne trarre un adattamento con Kirk Douglas come protagonista e co-produttore, e con l'intenzione di girare in Unione Sovietica.

Tutto questo avveniva già nel dicembre del 1958, ovvero un anno dopo il debutto nelle sale di Orizzonti di Gloria (che Kubrick cita a Pasternak come biglietto da visita), e dalla pubblicazione del romanzo, che avvenne in anteprima mondiale in Italia il 15 novembre 1957, grazie alla Feltrinelli.

Ma, soprattutto, lo scambio è di gran lunga antecedente all'adattamento del romanzo che tutti conosciamo, il Dottor Zivago di David Lean, il celeberrimo film con Omar Sharif e Julie Christie citato anche da Nanni Moretti in una memorabile e citatissima scena di Palombella rossa.

Tutto quello che possiamo chiederci oggi è come sarebbe stato il Dottor Zivago di Kubrick e Douglas. I due, non riuscendo a far andare in porto la trattativa sui diritti, lavorarono assieme nel 1960 in un altro celebre film, Spartacus, mentre nel 1962 Kubrick girò l'adattamento di un altro celebre romanzo di un autore russo, Lolita, che portava al cinema lo scandaloso romanzo di Vladimir Nabokov.

Quella di adattare un grande romanzo era per il regista una sorta di ossessione, come testimonia un altro ritrovamento di Fenwick: in uno dei suoi taccuini, infatti, Kubrick scriveva: "Il preciso momento di assoluto successo di un regista arriva quando gli viene concesso di adattare un grande classico della letteratura di oltre seicento pagine, che non capisce troppo bene, e che è in ogni caso impossibile adattare fedelmente per via della complessità della trama o per l'elusività della sua forma o del suo contenuto."

Per sapere di più sul sogno di Kubrick e Douglas di girare Il dottor Zivago, vi rimandiamo all'articolo originale del Guardian che per primo ha diffuso la notizia.