Stanley Kubrick all’inizio non voleva Tom Cruise in Eyes Wide Shut

Da una nuova biografia di Stanley Kubrick viene fuori che il regista aveva in mente una serie di attori diversissimi da Tom Cruise per il ruolo del Dottor William Harford.

Eyes Wide Shut ha segnato indubbiamente una svolta nella carriera di Tom Cruise, che ha avuto l'onore di essere diretto dal maestro Stanley Kubrick insieme a Nicole Kidman, all'epoca sua moglie, e che era reduce dalle esperienze dei meno "impegnati" Mission: Impossible e Jerry Maguire. Eppure il regista di Arancia Meccanica e Shining all'inizio non voleva lui per il ruolo del Dottor William "Bill" Harford. La notizia arriva dalla biografia Stanley Kubrick: American Filmmaker scritta da David Mikics e che sarà pubblicata il 18 agosto.

Nel libro l'autore parla di una wish list (una lista dei desideri) buttata giù dallo stesso Kubrick e riguardante i possibili protagonisti maschili di Eyes Wide Shut. Mickis l'ha scovata dentro a un quaderno di appunti degli anni '80 e spiega che il regista aveva cominciato a pensare al film e ai suoi attori già negli anni '70. Poi rivela: "Kubrick fantasticava di ingaggiare un attore che avesse la capacità di passare alla commedia". Lo scrittore non si sbaglia, perché l'elenco comprende Steve Martin, Woody Allen, Dustin Hoffman, Warren Beatty, Alan Alda, Albert Brooks, Bill Murray, Tom Hanks e Sam Shepard. A ben guardare non sono tutti attori che fanno ridere, ma la scelta di Allen è certamente originale. Poi Mickis aggiunge: "Quando Kubrick ebbe pronta la sua versione finale di Eyes Wide Shut, scelse un attore che non aveva nemmeno un pizzico di comicità, il serio ed estremamente cauto Tom Cruise. La commedia avrebbe funzionato come un'arma per l'autodifesa dell'eroe e Cruise, alla fine, lo rende indifeso".

Tom Cruise ha dato, secondo noi, una notevole prova d'attore nell'ultimo film di Stanley Kubrick, che impiegò più di un anno a girare il film e morì una settimana dopo aver mostrato a Tom e Nicole la versione probabilmente non definitiva. Eyes Wide Shut uscì negli Stati Uniti 1999 ed ebbe un successo moderato al botteghino, incassando negli USA 55 milioni di dollari.

