Stanchi di vivere sempre lo stesso giorno? Christopher Landon vi invita al Twitter Watch Party di Auguri per la tua morte

I social, vituperati, colpevolizzati e a volte sinceramente scoccianti, ma meno male che ci sono. Su Twitter e Instagram si stanno moltiplicando in questi giorni le iniziative per distrarci dalla situazione pesante che stiamo vivendo da un pezzo. Dopo i festeggiamenti di ieri con Kyle MacLachlan e Madchen Amick per il trentennale di Twin Peaks, domani 10 aprile il regista Christopher Landon ha organizzato un "Twitter Watch Party" del suo divertente Auguri per la tua morte, con gli attori del film elencati nel post, a partire dalla bravissima protagonista Jessica Rothe.

L'appuntamento per noi è un po' scomodo: le 7.30 pm pt in Italia infatti corrispondono alle 4.30 di notte, ma se soffrite di insonnia... Questo scrive Landon nel post:

Vi sembra di rivivere sempre lo stesso giorno? Anche a noi. Unitevi a noi per un piccolo party di visione digitale con l'intero cast, inclusi @jessica_rothe @raylynn93 @RubyModine @Ph1Vu e Israel Broussard (quando sarà attivo il suo account su Twitter). Chattate con noi in diretta con l'hashtag #SameDamnDay (lo stesso maledetto giorno).

Feel like you’re reliving the same day over and over? So do we. Join us for a little HDD viewing party with the whole cast including @jessica_rothe @raylynn93 @RubyModine @Ph1Vu and Israel Broussard (when his Twitter account is up.) Chat with us live with the #SameDamnDay pic.twitter.com/27B7rCQpcx