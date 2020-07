Stan Lee: arriva l'action figure direttamente da Thor Ragnarok! Excelsior!

News Cinema

E' tempo di avere sulla mensola l'action figure di uno dei più grandi supereroi Marvel di tutti i tempi: Stan Lee!

Se un'action figure con Iron Man / Tony Stark morente non vi basta, da veri fanatici Marvel, dovreste subito procurarvi (anche se non sarà nè facile nè economico) l'action figure di Stan Lee! Hot Toys ha da poco annunciato una serie in scala 1:6. Tra i personaggi riprodotti c'è proprio il compianto Stan, così come appariva nel demenziale cammeo cucinato per lui da Taika Waititi in Thor Ragnarok: per rinfrescarvi la memoria, era il barbiere intergalattico di Sakaar, responsabile del nuovo look di Thor / Chris Hemsworth, che perdeva la sua chioma proprio a causa dei tecnologici attrezzi branditi da Lee. Uno dei cammei più divertenti per Stan, abbastanza coreografico da giustificare questa chicca.

La descrizione dell'action figure (che vedete qui in basso) parla di un'altezza di 30 cm, con una trentina di articolazioni e un "apparato per il trimming" (!!!) con due set di "lame" intercambiabili. Esilarante la presenza nella confezione di un ciuffo da una ventina di centimetri, capelli biondi provenienti da "un altro cliente rimasto contento". Tra gli accessori, occhiali, sette tipi diversi di mano e cinque elementi diversi a formare il costume.

Questa e altre action figure erano state progettate per una vendita in esclusiva nelle varie convention del 2020, come sappiamo ahimè potate per l'emergenza Coronavirus: su Toyark dovrebbero però in seguito apparire dei link per acquistarle, tenendo presente che parliamo di materiale a tiratura limitata.