Stan and Ollie, una foto dal film su Stanlio & Ollio

Non ha ancora una data d'uscita precisa Stan and Ollie, film dedicato all'ultimo tour inglese di Stan Laurel e Oliver Hardy, meglio conosciuti come Stanlio & Ollio, nel lontano 1953. Fa piacere nel frattempo gustarsi una foto condivisa su Twitter che ritrae John C. Reilly (Ollio) e Steve Coogan (Stanlio), gli attori che si sono presi il compito non facile di portare sullo schermo i due mostri sacri della risata, in un momento crepuscolare della loro vita e carriera.

A dirigerli c'è Jon S. Baird, regista di Filth, mentre il copione è a cura di Jeff Pope, molto attivo in tv ma anche candidato all'Oscar per la cosceneggiatura di Philomena (proprio con Coogan).





We had the pleasure of working as consultants on the forthcoming movie #StanAndOllie about #LaurelAndHardy's final UK tour set in 1953. It's going to be a great film. Steve Coogan plays Stan and John C Reilly plays Ollie.

