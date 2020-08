Stallone mostra su Instagram le statue in onore di Rambo

News Cinema

Sylvester Stallone orgoglioso dell'omaggio che la città di Hope, in Canada, dove è stato girato il film, fa ad uno dei suoi personaggi cult, John Rambo.

Vale la pena di fare un giro, di tanto in tanto, sull'attivissimo profilo Instagram di Sylvester Stallone, o rischiamo di perderci qualcosa. Ad esempio le statue, ben due, che la cittadina di Hope, in Canada (che faceva le veci per la città inventata di Hope nello stato di Washington dove è ambientato Rambo), ha dedicato appunto al personaggio di John Rambo. E che resteranno lì permanentemente.

Nel post Stallone si dichiara molto orgoglioso dell'omaggio e ringrazia l'artista, tale Ryan Villiers. A dire il vero nella foto di statue se ne vede soltanto una, ma gli crediamo sulla parola. Che ve ne pare di questo tributo a uno dei suoi personaggi più amati ma anche più discussi, almeno all'uscita del primo film, per l'alto tasso di violenza e body count (almeno per il 1982)?

In un'epoca in cui le statue dedicate alle figure storiche vengono abbattute per svariati motivi retroattivi, è probabile che quelle dedicate a personaggi di finzione riescano a resistere più a lungo. Ricordiamo che dopo il quarto sequel, Sly ha espresso interesse per un eventuale sesto film con protagonista l'ormai attempato veterano del Vietnam.