Stallone e Schwarzenegger sono Fratellastri a 40 anni nel deepfake del film

Ricordate la commedia del 2008 Fratellastri a 40 anni? Uno youtuber ha sostituito in una clip del film le facce di John C. Reilly e Will Ferrell con quelle di Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger.

Più si vedono video con facce di attori sostituite con quelle di altri attori e più risulta evidente che il deepfake sia un nonsense. O meglio, non è niente di diverso da un semplice filtro applicato a una faccia Al massimo strappa un sorriso, per circa 5 secondi, poi la dipendenza dai social network ci porta al prossimo video selezionato per noi.

Quindi la scelta di quali facce sostituire, se proprio uno ci vuole perdere tempo, diventa fondamentale. Sapendo che il personaggio di Peter Parker interpretato da Tom Holland è basato su Marty McFly, e conoscendo il rapporto allievo/mentore tra Spider-Man e il Tony Stark di Robert Downey Jr. (considerando l'estrema popolarità dei film Marvel e di Ritorno al futuro), la scelta di un deepfake con le loro facce su quelle di Michael J. Fox e Christopher Lloyd stimola l'effetto curiosità e può andare oltre il sorriso di cui sopra.

Ma Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger in Fratellastri a 40 anni? In questo caso l'effetto sarebbe completo se nella clip si potessero ascoltare anche le inconfondibili voci dei due attori (cavernoso il primo, teutonico il secondo). Invece rimangono quelle di John C. Reilly e Will Ferrell, in quella che è una commedia del 2008 molto divertente. A voi l'ultima parola avviando il player qui sotto per vedere il video deepfake.

Fratellastri a 40 anni: la trama della commedia con Will Ferrell e John C. Reilly

Brennan Huff (Will Ferrell) è un trentanovenne che vive ancora con la madre, Nancy (Mary Steenburgen), e lavora solo saltuariamente, mentre Dale Doback (John C. Reilly) è un disoccupato cronico che vivecon il padre, Robert (Richard Jenkins). Quando Robert e Nancy decidono di sposarsi e di andare a convivere, Brennan e Dale, ormai fratellastri, si ritrovano a vivere insieme. Il narcisismo e la pigrizia che contraddistinguono entrambi minacciano di distruggere il nuovo nucleo familiare, e così questi due uomini di mezza età, bambini troppo cresciuti, orchestreranno un piano per riappacificare i loro genitori. E, per attuarlo, saranno costretti a creare un improbabile legame che forse, ma solo forse, finirià finalmente per tirarli fuori di casa.

Qui sotto il trailer di Step Brothers - Fratellastri a 40 anni.