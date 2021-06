Stallone condivide un regalo di compleanno... anticipato

News Cinema

Tra meno di un mese, il 6 luglio, Sylvester Stallone compirà 75 anni, ma ha appena ricevuto un regalo... rambesco, che ci mostra orgoglioso.

Il 6 luglio di quest'anno Sly, il leggendario Sylvester Stallone, compirà 75 anni ed è piuttosto in forma nonché attivissimo sui social. A quanto pare l'attore e regista ha ricevuto un regalo di compleanno anticipato, ed è orgoglioso di mostrarlo ai fan su Instagram. Si tratta di una action figure dall'impressionante somiglianza che lo ritrae nelle vesti di John Rambo.

Oltre a Rocky, Stallone è legatissimo al personaggio del reduce dal Vietnam che ha interpretato l'ultima volta nel 2019 nel sanguinario Rambo: Last Blood. Non sappiamo ancora se abbia intenzione di riportarlo ancora in vita al cinema, ma non è da escludersi. Ad ogni modo l'orgoglio di Stallone nel mostrare una action figure tanto bella è sicuramente comprensibile.