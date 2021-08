St. Vincent a letto con Dakota Johnson nel trailer di The Nowhere Inn

News Cinema

La cantante Annie Clark, in arte St. Vincent, protagonista di un film diretto da Carrie Brownstein, che parte come un documentario ma prende strade bizzare. E c'è anche Dakota Johnson. Ecco il trailer.

È uscito il trailer di un film che è piaciuto moltissimo nel circuito dei festival. Si intitola The Nowhere Inn, ed è interpretato e cosceneggiato dalla celebre cantante polistrumentista premio Grammy, St. Vincent, all'anagrafe Annie Clark, assieme all'amica Carrie Brownstein, chitarrista e coprotagonista della serie Portlandia, che l'ha anche diretto.

Si parte dall'idea di fare il classico documentario musicale sulla tournée dell'artista, che ben presto però si perde su strade bizzarre degne della fantasia di David Lynch, come molti hanno notato. In una scena del film St. Vincent si fa riprendere a letto con Dakota Johnson. Nella realtà, è stata brevemente fidanzata con Cara Delevingne. In America The Nowhere Inn uscirà il 17 settembre.