Spuntano le foto di Bradley Cooper sul set del nuovo film di Paul Thomas Anderson

Pubblicate su Twitter da vari utenti le foto di un Bradley Cooper decisamente diverso sul set del nuovo film di Paul Thomas Anderson.

Un tempo saremmo rimasti a lungo con la curiosità di sapere qualcosa sul nuovo film di Paul Thomas Anderson e di vedere la sua star, Bradley Cooper, in abiti di scena sul set. Oggi bastano un cellulare, una giornalista free-lance o un produttore per mostrarli in azione sui social a un pubblico potenzialmente infinito: come vedete sotto, siamo sul set del film il cui nome in codice è il bizzarro "Soggy Bottom" (un'espressione dai molteplici significati, che nel contesto della storia non siamo in grado di applicare) ma che è ufficialmente ancora senza titolo.

Nelle foto, scattate appunto dai due personaggi di cui sopra, si vede Bradley Cooper con la barba e un completo bianco con pantaloni a zampa d'elefante, tipici degli anni Settanta. Si vede anche un'insegna della KMET Radio, che ha trasmesso dal 1968 al 1987.

Il film viene descritto come un dramma alla Robert Altman (da sempre uno dei riferimenti di Anderson) ambientato nella San Fernando Valley negli anni Settanta. Non si conoscono ancora gli altri membri del cast, anche se dovrebbe esserci un cammeo della band Haim. Nel film Cooper dovrebbe essere un produttore musicale che scopre il talento di un ragazzo (o ragazza) prodigio.

Dopo le eleganti atmosfere europee de Il filo nascosto, Paul Thomas Anderson torna dunque in patria per aggiungere un nuovo tassello alla sua splendida serie californiana.

