Springsteen Liberami dal Nulla, ecco il primo trailer ufficiale in italiano del film con Jeremy Allen White

News Cinema

Arriva in sala in autunno il biopic su questo monumento della musica americana, simbolo di un paese intero (e di recente in polemica con l'attuale presidente). Che sia nel programma del Festival di Venezia? Ecco trailer e trama di Springsteen: Liberami dal Nulla, con Jeremy Allen White nei panni di Bruce Springsteen.

"Born in the U.S.A.", cantava nel suo brano più famoso, contenuto in un album omonimo la cui copertina, ironia della sorte, ne riprendeva le terga, sullo sfondo delle strisce della bandiera americana, con un berretto rosso infilato nella tasca posteriore dei jeans. Lo stesso tipo di berretto e lo stesso colore di quelli che invece sono oggi il simbolo di uno dei suoi più accaniti detrattori, l'attuale Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Checché ne possa pensare Trump, Bruce Springsteen rimane un monumento della musica statunitense e mondiale, nonché uno dei simboli del suo paese; e non solo per via di quella celeberrima canzone e di quell'album. E chissà cosa penserà POTUS di questo primo trailer ufficiale di Springsteen: Liberami dal Nulla (Deliver me from Nowhere), che come saprete è il film biografico su Springsteen che vede protagonista Jeremy Allen White e che è diretto da Scott Cooper, quello di film come Crazy Heart e Hostile.

Il film, scritto dallo stesso Cooper, è basato sul libro omonimo di Warren Zanes che racconta la genesi del leggendario sesto album della carriera di Springsteen, il "Nebraska" registrato dal Boss nella sua casa di Colts Neck pubblicato nel 1982, le cui canzoni sono realmente eseguite da White nel film, per non essere da meno del Timothée Chalamet che ha cantato Dylan in A Complete Unknown.

Springsteen: Liberami dal Nulla uscirà nei cinema italiani il 23 ottobre 2025, e da noi è legittimo presupporre arriverà attorno alla stessa data. Considerata questa uscita autunnale, non sarebbe sbagliato sperare che il film possa far parte della line-up del Festival di Venezia 2025.

Springsteen: Liberami dal Nulla, il primo trailer ufficiale in italiano del film

Springsteen: Liberami dal Nulla: Il Primo Trailer Ufficiale in Italiano del Film su Bruce Springsteen con Jeremy Allen White - HD

Oltre che da Jeremy Allen White, il cast di Springsteen: Liberami dal Nulla è composto da Jeremy Strong (che interpreta Jon Landau, storico manager di Springsteen), Stephen Graham (il padre del cantante), Paul Walter Hauser (il guitar tech Mike Batlan) e Odessa Young (Faye, la ragazza di Bruce dell'epoca). A questi si aggiungono anche Gaby Hoffmann, David Krumholtz, Marc Maron, Johnny Cannizzaro, Harrison Gilbertson, Chris Jaymes Matthew, Anthony Pellicano.