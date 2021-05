SpongeBob: uno spinoff su Sandy Cheeks in preparazione!

News Cinema

Lo scoiattolo texano femmina Sandy Cheeks, simpatico personaggio della serie SpongeBob, avrà un film dedicato, che sarà il quarto lungometraggio sul mondo della spugna gialla. Questo avrà però una particolarità.

Buone notizie per i fan della serie televisiva animata SpongeBob, che vedranno presto uno spinoff dedicato a uno dei personaggi più simpatici del favoloso mondo creato dal biologo marino e disegnatore Stephen Hillenburg che ha per protagonista una deliziosa e amabile spugna gialla dai grandi occhi. Si tratta dello scoiattolo femmina in tuta d'astronauta Sandy Cheeks, che ne combinerà di ogni in un film in parte animato e in parte in live-action. Per la precisione, Sandy Cheeks manterrà la sua forma originale, mentre tutto intorno a lei sarà in carne ed ossa.

Collider ci informa che lo spinoff su Sandy Cheeks è stato pensato per lo streaming, e se la scelta più logica sembra Paramount+, non è escluso che Nickelodeon non si rivolga a Netflix. Del progetto sappiamo inoltre che la lavorazione partirà nel mese di agosto in New Mexico e che il copione sarà di Kaz (uno degli sceneggiatori storici della serie nonché animatore) e di Tom J.Stern, che ha diretto e prodotto lo speciale SpongeBob Appreciation Day.

Sandy Cheeks viene dal Texas, ha fatto la sua prima apparizione nell'episodio Tè sotto l'albero e abita in un'enorme sfera di plastica trasparente. Adora fare karate con SpongeBob, è brava con il lazo ed una scienziata che si occupa dello studio delle forme di vita marine. Il film che la vedrà personaggio principale non è l'unico lungometraggio incentrato sull'universo di SpongeBob. Nel 2004 è uscito SpongeBob - Il film, nel 2015 SpongeBob - Fuori dall'acqua e nel 2020 SpongeBob - Amici in fuga. Solo il primo era diretto da Stephen Hillenburg.