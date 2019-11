SpongeBob faccia a faccia con il Saggio Keanu Reeves nel primo trailer in italiano di Amici in fuga

News Cinema

Il nuovo film d'animazione con protagonista arriverà nei cinema italiani nel 2020.

La sorpresa non è più tale perché ve l'abbiamo svelata ieri, presentandovi il teaser trailer in originale di SpongeBob - Amici in fuga, terzo film d'animazione in CGI con protagonista la celebre spugna gialla. Chi se la fosse persa, può recuperare ora grazie all'arrivo online del primissimo trailer in italiano del film, in uscita nei cinema nel 2020 distribuito da 20th Century Fox Italia:



SpongeBob - Amici in Fuga: Il Teaser Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Oltre alla presenza del "Saggio nella saggina Keanu Reeves" il film ha anche una trama ufficiale, che potete leggere qui sotto:

SpongeBob, il suo migliore amico Patrick e il resto della gang di Bikini Bottom tornano sul grande schermo in SpongeBob - Amici In Fuga. Dopo che la sua lumaca di mare domestica Gary viene rapita, lui e Patrick si imbarcheranno in un’epica avventura per riportare Gary a casa. Mentre affrontano i momenti piacevoli e pericolosi di questa esilarante missione di salvataggio, SpongeBob e i suoi amici proveranno che non c’è nulla di più potente di una vera amicizia.