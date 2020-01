SpongeBob - Amici in Fuga: lo spot del SuperBowl del terzo film basato sul celebre personaggio dei cartoni

News Cinema

Si avvicina la data del 54esimo SuperBowl, che si giocherà nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio (ora italiana) tra i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs. E, come d'abitudine, iniziano ad apparire online gli spot realizzati appositamente per questo straordinario evento sportivo mediatico per pubblicizzare prodotti di varia natura e film in uscita nei prossimi mesi.

È il caso di SpongeBob - Amici in fuga, il terzo lungometraggio dedicato all'amatissimo personaggio dei cartoni nati dalla fantasia di Stephen Hillenburg (morto lo scorso novembre) e in onda su Nickelodeon.

Di SpongeBob - Amici in fuga, si è già parlato molto per via del cammeo di Keanu Reeves (che appare anche in questo spot), e comunque perché i precedenti due film di SpongeBob sono stati molto apprezzati dal pubblico più giovane e dallo zoccolo duro degli appassionati, che non sono solo bambini.

SpongeBob - Amici in fuga debutterà nei cinema italiani l'11 giugno del 2020.

Prequel dei precedenti due film, SpongeBob - Amici in fuga è realizzato in animazione 3D e racconta di come SpongeBob e la sua lumaca marina, Gary, si siano incontrati. Quando Gary scompare improvvisamente, il suo padrone insieme all'amico Patrick Stella e all'intera banda di Bikini Bottom partono alla ricerca della lumaca. È così che la gialla spugna e la stella marina rosa giungono ad Atlantic City, una città di perdizione che molto ricorda la nostra Las Vegas. Sul posto i due vengono ammaliati completamente dai piaceri che la sfavillante metropoli offre, come le leccornie e il gioco d'azzardo. Ma non dimenticheranno di certo che la loro è una missione di salvataggio e questo viaggio entusiasmante dimostrerà a SpongeBob e al suo gruppo che la vera amicizia è in grado di vincere su qualsiasi cosa.