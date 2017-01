Split, ottimo il debutto negli USA con 40 milioni di dollari il primo weekend

Il thriller Split di M. Night Shyamalan con James McAvoy arriva nelle nostre sale il 26 gennaio, ma il primo weekend al Box Office USA è già notevole: il film ha infatti portato a casa 40.190.000 dollari, diventando la quarta migliore partenza di tutti i tempi negli USA a gennaio. Una bella rivincita per Shyamalan, negli ultimi anni preso di mira un po' ovunque, dentro e fuori la rete (con diversi Razzie Awards vinti dai suoi lavori immediatamente precedenti al ben accolto The Visit, che l'ha di recente riavvicinato al genere horror-thriller).

Split è andato bene anche in Inghilterra, totalizzando solo lì l'equivalente di 3.100.000 dollari, più altri 2.700.000 negli altri mercati in cui il film è già uscito. Si attende ora il responso dell'Italia. Gli spettatori nostrani saranno sulla stessa lunghezza d'onda dei loro colleghi oltreoceano e oltremanica?





