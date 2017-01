Split: James McAvoy è Barry in una clip italiana esclusiva dello psico thriller di Shyamalan

Ciò che si può sapere fin da subito del nuovo film di M. Night Shyamalan, senza incorrere nel pericolo spoiler o comunque senza inoltrarsi troppo in là nella trama, è che James McAvoy soffre di un grave disturbo di personalità multipla. Le identità che albergano nel suo corpo sono ventitré, non tutte sono gentili, non tutte sono affidabili, non tutte hanno la stessa età, non tutte sono uomini. Una di queste, un certo Dennis, è un tizio piuttosto instabile e pericoloso che desidera prendere il sopravvento sulle altre.

Nella clip in esclusiva e in italiano per Comingsoon.it, vediamo l'attrice Betty Buckley interpretare la dottoressa Fletcher che tenta di carpire qualcosa in più dal suo paziente. In quel momento la personalità dominante è Barry, un ragazzo appassionato di moda che trova nei tratti somatici di McAvoy un viso addolcito, rispetto al Dennis con gli occhiali visibile nel trailer più in basso.

Split è un film tutt'altro che docile, è un thriller che si addentra nella psicologia disturbata del personaggio principale mentre diventa un survival movie per le tre ragazze rapite. L'uscita in sala è prevista per il 26 gennaio.





