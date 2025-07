Splendida imperfezione - il primo amore di Giacomo Casanova: il trailer di un nuovo film sull'avventuriero veneziano

News Cinema

Arriva al cinema il 21 agosto il film olandese Splendida Imperfezione - Il primo amore di Giacomo Casanova, che riporta al cinema il celebre avventuriero e amante veneziano. Il trailer.

Il celeberrimo avventuriero, scrittore e amante veneziano Giacomo Casanova, a distanza di di oltre due secoli dalla sua morte, avvenuta nel 1798, continua ad affascinare il cinema. Si aggiunge all'elenco delle pellicole incentrate sulle sue gesta il film olandese (tratto daun romanzo di Arthur Japin e coprodotto con l'Italia) Splendida Imperfezione - Il primo amore di Giacomo Casanova, che arriverà al cinema il 21 agosto con Kino Produzioni. Il regista è Michiel Van Erp e prima di presentarvi nel dettaglio il film vi mostriamo il trailer.

Splendida imperfezione - Il primo amore di Giacomo Casanova: il cast e la trama

Ambientato nella metà del ’700 tra il Veneto e l’Olanda e basato su eventi reali, il film segue la storia di Lucia, primo amore e promessa sposa del giovane Casanova. Irrimediabilmente sfigurata dal vaiolo, Lucia fugge e abbandona Giacomo per paura di ostacolare i suoi ambiziosi progetti di scalata sociale. Sedici anni dopo ad Amsterdam, dove è diventata una cortigiana famosa per il misterioso velo che le nasconde il volto, Lucia incontra di nuovo Casanova, trasformatosi nel frattempo in un cinico donnaiolo. Questi la corteggia senza riconoscerla e tra i due comincia un pericoloso gioco di seduzione che spingerà Lucia a ritrovare se stessa, correndo il rischio di perdere tutto.

“Mai, né nella mia vita personale né durante la mia carriera di regista, sono stato tanto affascinato da un libro. In Lucia’s Eyes racchiude tutto ciò che, secondo me, un film dovrebbe esprimere e rappresentare” - commenta il regista Michiel Van Erp. Girato in location mozzafiato tra Venezia, Vicenza, Padova e Amsterdam, Splendida imperfezione è il racconto intimo e moderno di Lucia, figura femminile forte, in bilico tra sensualità e razionalità. Una storia che offre un contributo importante alla rappresentazione di una donna indipendente in un mondo in cui tutto sembra ruotare attorno all’apparenza. Liberamente ispirato al best-seller di Arthur Japin, tradotto in oltre 20 lingue e vincitore del Libris Literature Prize, il più prestigioso premio letterario nei Paesi Bassi, Splendida imperfezione è stato presentato in anteprima mondiale al Film Fest Gent 2024. Interpreta Lucia Dar Zuzovsky, già nota al pubblico per il film HBO Original The Survivor e prossimamente nella serie Martin Scorsese Presents: The Saints; a vestire i panni di Casanova è Jonah Andre Hauer-King, interprete di La sirenetta di Rob Marshall e della miniserie Il tatuatore di Auschwitz. La sceneggiatura, liberamente tratta dal romanzo In Lucia’s Eyes di Arthur Japin, è di Ursula Rani Sarma e Arthur Japin. La fotografia è di Myrthe Mosterman, la scenografia di Pepijn Van Looy, i costumi di Ellen Lens e le musiche sono firmate dall’italiano Francesco Cerasi.

Giacomo Casanova al cinema e in tv

Non c'è mistero sul fascino di Giacomo Casanova: chiunque abbia letto le sue ponderose memorie, piene forse di esagerazioni e facili conquiste amorose, avrà notato la sua cultura, l'arguzia e la capacità di raccontare al meglio lo spirito della sua epoca. Fin dall'epoca del muto la sua figura è stata esplorata al cinema: nel 1927 con Casanova di Alexandre Volkoff e l'anno successivo con Le avventure di Giacomo Casanova di Enrico Guazzoni. Nel 1947 arriva Le avventure di Casanova di Jean Boyer, mentre nel 1954 Norman Z. Mc Leod dirige il parodistico La grande notte di Casanova con Bob Hope. In Italia, nel 1969 Luigi Comencini dirige& Infanzia, vocazione e prime esperienze di Giacomo Casanova veneziano, seguito nel1976 dal magnifico Il Casanova di Federico Fellini, con Donald Sutherland protagonista. Del 1977 è la commedia Casanova & Company con Tony Curtis, diretta da Franz Antel. Dieci anni dopo esce il film tv Casanova, l'ultima avventura, mentre nel 2002 Stefano Accorsi è protagonista della serie tv italiana Il giovane Casanova e Lasse Hallstrom firma nel 2005 Casanova con Heath Ledger. Del 2007 è la miniserie britannica Casanova, con Peter O'Toole che interpreta Giacomo da anziano e David Tennant che lo interpreta da giovane. Nel 2019 Benoit Jacquot dirige L'ultimo amore di Casanova con Vincent Lindon. E questi sono solo i titoli più famosi. Ricordiamo anche, nel 1982, uno splendido Marcello Mastroianni nel ruolo di un anziano Casanova ne Il mondo nuovo di Ettore Scola.