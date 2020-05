Splash - Una sirena a Manhattan: la reunion virtuale domani alle 18 con il regista e il cast

News Cinema

Josh Gad "incontra", il 26 maggio, i talenti che hanno reso possibile il film con Tom Hanks e Daryl Hannah diretto da Ron Howard in una nuova puntata di Reunited Apart.

Josh Gad continua le sue reunion virtuali di star, registi e produttori di film cult degli anni '80. Così, dopo I Goonies e Ritorno al futuro, ecco una puntata di Reunited Apart dedicata a una commedia sentimentale che tanto ci piace: Splash - Una sirena a Manhattan.

Uscita nel 1894 vedeva protagonisti Tom Hanks e Daryl Hannah nei rispettivi panni di un uomo e di una bella sirena bionda approdata a New York. Diretto da Ron Howard, il film era interpretato anche da Eugene Levy e dal compianto John Candy. Candidato all'Oscar per la migliore sceneggiatura, ha offerto a Tom Hanks il suo primo ruolo da protagonista e ha segnato la prima collaborazione tra l'attore e il regista, a cui sono seguite Apollo 13, Il Codice Da Vinci, Angeli e Demoni, Inferno. E proprio Tom e Ron dovrebbero essere presenti alla reunion, che sarà visibile domani, 26 maggio, alle 18:00, ora italiana, in diretta sul canale YouTube Reunited Apart. Fra gli ospiti previsti anche Daryl Hannah e il produttore Brian Grazer. Gad non ha fatto nessun nome, ma ci aspettiamo di trovare tutti, se non la maggior parte degli artisti sopracitati.

Ricordiamo che Splash era stato tempo fa al centro di una curiosa operazione di censura. Prima di inserirlo nella library di Disney+, la Disney aveva coperto il fondoschiena della Hannah nell'unica scena di nudo posteriore con un po’ di chioma bionda supplementare grazie alla computer grafica, come raccontava il nostro articolo Splash - Una Sirena a Manhattan: Disney+ copre il lato b di Daryl Hannah nella scena del bacio sulla spiaggia. Chissà se domani, nel corso della mega chiacchierata online, si toccherà anche questo argomento.

I "ritrovi" di Josh Gad sono stati organizzati a scopo benefico. Le puntate precedenti hanno avuto ciascuna circa due milioni di visualizzazioni. Nel lanciare la terza, Gad ha condiviso un teaser dell'iniziativa, a cui noi aggiungiamo il trailer di Splash - Una sirena a Manhattan.