Splash - Una Sirena a Manhattan: Disney+ copre il lato b di Daryl Hannah nella scena del bacio sulla spiaggia

L'unica sequenza sexy della commedia romantica con Tom Hanks viene modificata quasi impercettibilmente con la computer grafica. Qualcuno però se ne accorge.

Una delle chicche della library di Disney+ è Splash - Una sirena a Manhattan, commedia sentimentale di Ron Howard in cui un giovane Tom Hanks si innamorava perdutamente di una sirena con il volto di Daryl Hannah. Ora, chi di voi ha visto il film e volesse rivederlo sulla piattaforma streaming della Casa di Topolino si accorgerà di un cambiamento che francamente ci fa un po’ sorridere.

Nell'unica scena un po’ osé del film, nella quale la sirena si presenta e bacia l'uomo che ha salvato da morte per annegamento, la splendida attrice appariva nuda, di schiena, intenta a rituffarsi nell'acqua. Solo una parte del suo didietro era visibile, ma per Tom Hanks e per il pubblico era comunque un notevole spettacolo. Nella versione per lo streaming, i capelli della creatura marina sono più lunghi, e del sedere di Daryl Hannah non si vede nemmeno un pezzettino.

Temendo che i più piccoli si potessero scandalizzare, la Disney ha insomma fatto un leggero uso della computer grafica, sperando magari che nessuno si accorgesse del cambiamento. Le è andata male, perché una certa Allison Pregler ha notato eccome la differenza e ha postato la scena censurata su Twitter. A guardarla è un po' ridicola, perché sembra che la seducente Daryl abbia della pelliccia attaccata al lato b. Oltre al tweet che ha smascherato la Disney, vi mostriamo la scena originale. Aguzzate la vista e fatevi una risata, non prima di aver ricordato che, quando uscì, nel 1984, Splash - Una sirena a Manhattan fu classificato come PG, il che significa che anche i bambini potevano vederlo a patto che fossero accompagnati da un adulto.

