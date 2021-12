Spirited: le foto del musical in un video di Ryan Reynolds

News Cinema

Quel mattacchione di Ryan Reynolds ha condiviso, per la gioia dei suoi fan, delle fotografie di Spirited, il musical ispirato al racconto di Charles Dickens "Canto di Natale" nel quale divide il set con Will Ferrell. Si tratta di uno slideshow che arriva direttamente dall'app iPhoto del suo computer e che è accompagnato dalla sua voce fuori campo, che dice: "Ok, è tempo per un primo sguardo a Spirited. Non serve niente di raffinato, semplicemente un po’ iPhoto".

Spirited: la trama e il cast

Spirited è scritto e diretto da Sean Anders e John Morris e, da buon musical, contiene coreografie e canzoni. A queste ultime hanno pensato Benj Pasek Justin Paul, a cui dobbiamo gli straordinari brani di La La Land. Come già detto, il film si rifà a "Canto di Natale" e racconta la storia di un uomo tirchio e arcigno (simile al dickensiano Scrooge) che nella notte di Natale riceve la visita di tre spiriti (il Natale del passato, del presente e del futuro). Will Ferrell impersona il fantasma del Natale del presente, mentre lo spirito del Natale del passato ha il volto di Sunita Mani. Del cast fa parte anche Octavia Spencer, che è una collega del personaggio di Reynolds che cercherà in ogni modo di aiutarlo a diventare più umano e generoso.

Il video di Ryan Reynolds con le foto dal set

Nel video che Ryan Reynolds ha postato su Twitter sentiamo una musichetta un po’ natalizia e vediamo alcuni dei personaggi del film, a partire dal protagonista che sfoggia diverse mise eleganti, compresa una color bianco crema. Ci sono poi Octavia Spencer e Will Ferrell, che indossa un berretto da notte. Non mancano un pizzico di dietro le quinte e un assaggio di numero di ballo.

Spirited, che è targato Apple+, debutterà durante prossime festività natalizie, quindi a fine 2022.