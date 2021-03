Spirit Untamed: il primo trailer della nuova avventura del cavallo selvaggio Spirit

News Cinema

E’ grazie a Taylor Swift che abbiamo le prime immagini del film d'animazione Spirit Untamed, che è un sequel autonomo di Spirit: cavallo selvaggio. Lo spot è accompagnato da un celebre brano della cantante.

Sono arrivate le primissime immagini di Spirit Untamed e la cosa entusiasmante del teaser trailer, è che sentiamo la voce di Taylor Swift che canta una versione-riregistrata del suo brano del 1989 "Wildest Dreams". La cantante ha condiviso lo spot sulla sua pagina Facebook, scrivendo: "Grazie #SpiritUntamed per ver usato Wildest Dreams (Taylor’s Version) nel nuovo trailer!!!".

Spirit Untamed è il nuovo gioiellino targato Dreamworks Animation e arriva nelle sale americane il prossimo 4 giugno. La regia è di Elaine Bogan ed Ennio Torresan. La prima (al suo debutto dietro alla macchina da presa, come il collega) ha una notevole esperienza con le serie tv animate, fra cui Dragons: i paladini di Berk, Dragons, Trollhunters: I racconti di Arcadia e Tre in mezzo a noi: I racconti di Arcadia.

Spirit Untamed non è esattamente il sequel di Spirit: cavallo selvaggio, chiamiamolo più precisamente il nuovo capitolo di un franchise. Prende infatti punto dalla serie della Dreamworks Animation Spirit: Avventure in libertà, che è ispirata al fortunato film del 2002. La versione originale ha un notevole cast vocale, formato da Isabela Merced (che fa parlare la protagonista Lucky Preston), e poi da Jake Gyllenhaal (che doppia Jim, il padre di Lucky), Julianne Moore (la zia di Lucky). Ci sono poi Mckenna Grace, Marsai Martin, Andre Braugher e Walton Goggins.

E veniamo alla trama di Spirit Untamed. Il film racconta la storia di Lucky Prescott e del suo viaggio alla ricerca delle proprie radici. Lucky non ha mai saputo che sua mamma, che adesso non c'è più, era una cavallerizza acrobata che lavorava nella piccola città di frontiera Miradero. Quando la ragazza si trasferisce a Miradero insieme alla zia, incontra Spirit, a cui si affeziona immediatamente e che aiuta a non finire nelle mani sbagliate.