Spirit - Il Ribelle: il trailer italiano del nuovo film d'animazione con protagonista l'amatissimo Mustang

Debutterà nei cinema italiani il 17 giugno, Spirit - Il Ribelle, nuovo capitolo dell'amato franchise di DreamWorks Animation che ha avuto inizio con il film nominato all'Oscar nel 2002, Spirit - Cavallo Selvaggio, e include una serie TV vincitrice di un Emmy. Ecco il trailer italiano ufficiale del film.

Cosa sarà mai che fa appassionare i più piccoli - e spesso, speriamo non sia considerato sessimo, specialmente le più piccole - a cavalli, pony e altri equini assortiti?

Quale che sia la risposta, quel che è certo è che Spirit - Cavallo selvaggio, oltre a ottenere una nomination all'Oscar di categoria nel 2002, è stato un successo tale da spingere DreamWorks Animation a realizzare un'altrettanto fortunata serie televisiva premiata con l'Emmy, e ora anche un nuovo lungometraggio che sta per arrivare nei cinema italiani dal 17 giugno.

Il film si intitola Spirit - Il Ribelle, ed è "l'avventura epica di una ragazza tenace che desidera un posto a cui appartenere e che scopre uno spirito affine quando incontra un cavallo selvaggio."

Diretto da Elaine Bogan, regista di numerosi episodi di serie animate DreamWorks come Trollhunters: I racconti di Arcadia e 3 in mezzo a noi: I racconti di Arcadia, il film è anche co-diretto da Ennio Torresan, sceneggiatore di Baby Boss.

Questo è il trailer ufficiale di Spirit - Il ribelle:



La trama ufficiale del film:



Lucky Prescott non ha mai conosciuto veramente la sua defunta madre, Milagro Navarro, un'impavida stuntman cavallerizza di Miradero, una piccola città ai confini della frontiera. Come sua madre, Lucky non è esattamente una fan delle regole e delle restrizioni, e questo ha causato a sua zia Cora non poche preoccupazioni. Lucky è cresciuta in una città della Costa Orientale degli Stati Uniti sotto l'occhio vigile di Cora, ma quando Lucky sfida la sorte con avventure rischiose, Cora alza la posta in gioco e decide di trasferirsi con la nipote dal padre di Lucky, Jim, a Miradero.

Lucky è indifferente alla quiete cittadina. Cambia idea quando incontra Spirit, un Mustang ribelle che condivide la sua vena indipendente, e fa amicizia con due cavallerizze del posto, Abigail Stone e Pru Granger. Il padre di Pru, Al Granger, il proprietario della scuderia, è il migliore amico del padre di Lucky. Quando un addestratore di cavalli senza cuore e la sua squadra pianificano di catturare Spirit e la sua mandria e metterli all'asta per una vita di prigionia e duro lavoro, Lucky riunisce i suoi nuovi amici e si imbarca coraggiosamente in questa avventura per salvare il cavallo che le ha dato libertà e uno scopo, e che l'ha aiutata a scoprire un legame con l'eredità di sua madre e con la sua eredità messicana, che non si sarebbe mai aspettata.