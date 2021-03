Spiral - L'eredità di Saw: Samuel L. Jackson ci dà un misterioso appuntamento

News Cinema

Su Twitter Samuel L. Jackson pubblica una bellissima e bizzarra foto di Spiral - L'eredità di Saw, con un appuntamento a domani 30 marzo. Cosa ci possiamo aspettare?

Pur non essendo fan della saga di Saw, questo nuovo sequel/reboot, Spiral - L'eredità di Saw, ci attira per diversi motivi, non certo ultimo dei quali il fatto che è interpretato da due attori che amiamo molto, ovvero Chris Rock e Samuel L. Jackson. Oggi su Twitter sono comparse due foto particolari degli attori, il cui volto è stato sottoposto a una sorta di "trattamento spiraleggiante", ma solo una, quella di Jackson, è commentata con un "tomorrow". Cosa dobbiamo aspettarci?

La cosa più logica è ovviamente un nuovo trailer. La data d'uscita americana di Spiral è fissata al 14 maggio e non si sa ancora quando potrà uscire da noi. Ad ogni modo, non resta che aspettare domani 30 marzo per svelare il mistero e nel frattempo c'è sempre il vecchio trailer da rivedere.