Spiral - L'eredità di Saw: il primo trailer italiano dell'horror con Chris Rock e Samuel L. Jackson!

Daniela Catelli di 05 febbraio 2020 15

Il nono film della serie è un reboot e non si chiama più, come annunciato in precedenza, The Organ Donor. Al cinema Spiral arriverà il 14 maggio.

Ve ne avevamo parlato in passato, lo aspettavamo con curiosità e ora è arrivato finalmente il primo trailer italiano di Spiral, il nono film del franchise di Saw che da noi ha il sottotitolo, un po' fuorviante, di L'eredità di Saw, che era poi il sottotitolo inglese dell'ottavo film, Saw: Legacy... ma confusione a parte, ci siamo quasi. Il film uscirà nei nostri cinema il 14 maggio con un giorno di anticipo sull'uscita internazionale.



Spiral - L'eredità di Saw: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD Chris Rock non è solo il protagonista e il motore creativo dietro al ritorno della serie, ma del film diretto da Darren Lynn Bousman è anche il produttore esecutivo. Nel cast insieme a lui ci sono Max Minghella e Samuel L. Jackson. Nel trailer, il tono leggermente scanzonato dall'inizio lascia ben presto il posto alle consuete truci atmosfere della serie: l'Enigmista, o chi per lui, è tornato e stavolta ha preso di mira proprio la polizia. La trama ufficiale di Spiral - L'eredità di Saw Una mente sadica mette in atto una forma contorta di giustizia in SPIRAL, il terrificante nuovo capitolo della saga di SAW. Lavorando all'ombra di uno stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), lo sfrontato detective Ezekiel "Zeke" Banks (Chris Rock) e il suo partner alle prime armi (Max Minghella) si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano in maniera inquietante l'orribile passato della città. Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell'assassino.

