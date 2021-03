Spiral - L'eredità di Saw: ecco il trailer italiano ufficiale!

News Cinema

Preannunciato ieri da Samuel L. Jackson è arrivato il full trailer italiano di Spiral - L'eredità di Saw, che in Italia verrà distribuito da 01 Distribution.

Come preannunciato ieri su Twitter da Samuel L. Jackson con la foto in cui il suo volto appariva deformato da una spirale colorata, è arrivato il trailer ufficiale italiano di Spiral - L'eredità di Saw, che in Italia sarà distribuito da 01 Distribution mentre in America uscirà il 14 maggio.

E il trailer promette emozioni a non finire e anche un po' di umorismo, cosa insolita in un film della saga, grazie alla presenza di Chris Rock e Samuel L. Jackson (figlio e padre nella storia), che assieme a Max Minghella sono i protagonisti.

Anni dopo la morte di Jigsaw, l'Enigmista, il folle sembra tornato in vita e ricomincia i suoi efferati giochi: chi sarà a ripeterne le gesta? Questo dovranno scoprire, a prezzo di molte vite umane, i nostri detective.