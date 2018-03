Spike Lee sta per accettare la regia di Nightwatch, il suo primo cinecomic

Se ne parla da sei mesi, ma ora è quasi realtà: Spike Lee sta per accettare la regia di Nightwatch, che diventerà il suo primo cinecomic. Come sapevamo è la Sony a lavorare su questa proprietà Marvel, che teoricamente dovrebbe allacciarsi al loro parallelo "sottouniverso Spider-Man", secondo accordi di non belligeranza con i Marvel Studios. E' lo stesso universo di cui fa parte Venom con Tom Hardy, in uscita il 4 ottobre.

E' molto probabile che sia stato il successo di Black Panther a sbloccare le trattative: il lungometraggio di Ryan Coogler sta sbancando negli States, venendo interpretato de facto come una rivendicazione politica degli afroamericani. Non a caso la Sony affiancherebbe a Lee lo sceneggiatore Cheo Hodari Coker, responsabile attuale della serie marveliana Luke Cage, che nel 1972 fu il primo supereroe black ad avere una testata tutta per sè.

Ricordiamo che la premessa di Nightwatch vede lo scienziato Kevin Trench rinvenire un misterioso costume dai magici poteri (come l'invisibilità): lo rinviene però sul corpo di un uomo che sembra proprio lui stesso con più anni sulle spalle. Com'è possibile?

Il "sottouniverso Marvel" della Sony comprenderà in futuro anche Silver & Black e Morbius the Living Vampire.