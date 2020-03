Spike Lee risponde come presidente di giuria alla decisione di spostare Cannes 2020

News Cinema

Il regista avrebbe dovuto essere uno degli ospiti d’onore il prossimo maggio, ma non si arrende e commenta la decisione, per ora, di spostare Cannes.

Uno degli ospiti d’onore, il prossimo maggio sulla Croisette di Cannes, era previsto fosse lui, Spike Lee. Il suo rapporto con il festival è consolidato da decenni e proprio la presentazione due anni fa di BlacKkKlansman ha rivitalizzato la sua carriera, portandolo fino all’Oscar. Come presidente di giuria designato ha voluto dire la sua sulla decisione di spostare, per ora, Cannes 2020, con la speranza di poterlo effettuare a fine giugno, inizio luglio.

“Concordo al 100% con Thierry e il Cannes Film Festival”, ha dichiarato in un’intervista a Variety. “Il mondo è cambiato e lo sta facendo ancora ogni giorno. La gente sta morendo e il Presidente francese ha detto, varie volte, che siamo in guerra. È un periodo del genere, in effetti. Le cose che amiamo hanno dovuto fare un passo indietro: il cinema, la TV, lo sport, l’NBA è uno sport globale, il baseball. Cosi tante cose sono state spostate e concordo con questa decisione”.

Se dovrà rendersi disponibile in un’altra data lo farà, ha proseguito. “Non dimentichiamoci che è il più grande festival del mondo, il più grande palcoscenico per il cinema e sarò il primo presidente della giuria nero. Per cui, sapete, non posso pretendere di sapere cosa succederà domani. Tutti dobbiamo pregare, per uscirne trovando un vaccino e rialzarci, fisicamente, emotivamente e finanziariamente, in tutto il mondo. Non è uno scherzo, non è un film, la gente sta morendo”.

Lee ha poi detto di aver trascorso questi giorni nella sua casa di Brooklyn con la famiglia, invitando a stare tutti uniti e lamentando la mancanza di tamponi disponibili. “Vorrei che Trump la smettesse di chiamarlo Chinese virus, per favore basta. Sta mettendo in pericolo gli asiatici americani in tutto il paese”.