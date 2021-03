Spike Lee rinominato presidente della Giuria del prossimo Festival di Cannes!

"Aveva promesso di sostenere il nostro ritorno sulla Croisette e ha mantenuto la parola! Siamo felicissimi di confermare che il regista americano Spike Lee sarà il presidente del 74esimo Festival di Cannes dal 6 al 17 luglio 2021". Questo l'annuncio social del festival, in cui ri-nomina quello che avrebbe già dovuto essere il presidente di giuria dell'edizione 2020, cancellata a causa della pandemia.

He promised to support our return to the Croisette, and he's kept his word! We are delighted to confirm that American director Spike Lee will preside over the Jury of the 74th Festival de Cannes from 6 to 17 July 2021! #Cannes2021 ► More info: https://t.co/m0X9Zid7Fo pic.twitter.com/TBvn4zh3XG