Spike Lee rende un commosso omaggio a Danny Aiello

Il regista saluta l'amico con cui lavorò in Fa' la cosa giusta, per cui l'attore venne candidato all'Oscar, con una serie di immagini e parole su Instagram.

Non era solo un grande, grandissimo caratterista Danny Aiello, scomparso oggi all'età di 86 anni. Meraviglioso a ripensarci il suo Johnny Cammareri di Stregata dalla luna, e indimenticabile il pizzaiolo Sal di Fa' la cosa giusta. Ma per quel poco che abbiamo potuto capire dall'unica volta in cui l'abbiamo incontrato, era anche una gran bella persona. Un attore operaio, di umili origini, che non aveva mai studiato recitazione. Quando venne a Roma a presentare Ruby - Il terzo uomo a Dallas, film sull'assassinio di Kennedy, noi c'eravamo.

Fu accolto con grande curiosità e conquistò subito i presenti con la sua sincera, travolgente simpatia e autoironia. Altissimo, sorridente e gentile, si dichiarò repubblicano e conservatore e - all'epoca veniva chiesto a tutti - favorevole, ma solo in casi certi, alla pena di morte. La sua dichiarazione stupì la stampa, che lo conosceva proprio per Fa' la cosa giusta e la collaborazione con Spike Lee, così radicale e impegnato, schierato su posizioni opposte. Eppure, non solo il regista gli aveva offerto il ruolo che gli meritò una candidatura all'Oscar come miglior attore non protagonista. ma ne era diventato e rimasto amico. L'impressione fu che Aiello fosse un uomo gentile, buono e disponibile e che cercasse di darsi un'aria da duro che in realtà non gli apparteneva affatto. Era questa verità e umanità che portava in tutti i personaggi che interpretava. Ed è proprio Lee, oggi, a piangerlo con sincera commozione in una serie di foto e post su Instagram, che lo ritraggono insieme a lui sul set del film.

Nella prima Spike Lee scrive:

Ho il cuore spezzato. Ho appena saputo che mio fratello Danny Aiello è trapassato la notte scorsa. Danny. Abbiamo fatto la storia del cinema insieme con Fa' la cosa giusta. Possa tu riposare in Paradiso.

Nel film, Aiello era Sal, il proprietario della pizzeria di Brooklyn per cui Lee, nel ruolo di Mookie, faceva le consegne. Tra le foto pubblicate del regista ce ne sono anche di più recenti, come una proprio di quest'anno in cui entrambi festeggiavano insieme ai fan il trentesimo anniversario del capolavoro di Spike Lee, che, se non avete visto, vi consigliamo caldamente di recuperare, non solo per il valore del film in sé, ma anche per rendere omaggio a un grande attore.