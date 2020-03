Spike Lee regala la sceneggiatura non realizzata del film sul campione di baseball Jackie Robinson

News Cinema

Il regista americano rende scaricabile lo script di un film che non è riuscito a girare e ne parla in un video come del progetto dei suoi sogni.

"Salve, sono Spike Lee, spero che siate tutti al sicuro in casa", esordisce il regista americano in un video su Instagram, continuando col dire che ha avuto un sacco di tempo per riflettere sui film che ha fatto e su quelli che non ha potuto fare e ci parla di uno dei progetti dei suoi sogni, di cui nei suoi sterminati archivi ha ritrovato la quinta stesura di una sceneggiatura mai realizzata, che vuole condividere con la gente a casa. Si tratta del film in cui Lee avrebbe voluto raccontare la storia del campione di baseball afro-americano Jackie Robinson, che nel 1996 avrebbe dovuto riunire il regista con la star del suo Malcolm X, Denzel Washington. "Non vi spaventate se non siete fan del baseball, continua Lee, perché questa è una grande storia americana".

Jackie Robinson, per chi non lo sapesse, è stato il primo giocatore afroamericano a militare nella Major League, per la precisione nei Brooklyn Dodgers. Robinson affrontò e sconfisse i pregiudizi, lottando contro le divisioni razziali all'interno della sua stessa squadra. Visto che siamo tutti chiusi in casa, anche se non sapete l'inglese, questa può essere un'ottima occasione per impararlo.

Appassionati di cinema e di baseball, dunque, potete scaricare la sceneggiatura al link condivisa da Lee su dropbox: trovate il link sulla sua homepage Instagram sotto il suo nome.