Spike Lee racconta David Byrne: il trailer di David Byrne’s American Utopia

Debutterà su HBO e HBO Max il prossimo 17 ottobre il film-concerto che racconta l'omonimo show di Broadway dell'ex frontman dei Talking Heads, uno dei più influenti musicisti dei nostri tempi.

Debutterà il prossimo 17 ottobre su HBO e HBO Max David Byrne’s American Utopia, il film concerto diretto da Spike Lee che porta sugli schermi degli spettatori lo spettacolo teatrale che David Byrne ha messo in scena a Broadway assieme a undici musicisti, ballerini e cantanti di tutto il mondo e che unisce i brani dell'omonimo album del musicista "American Utopia", del 2018, con pezzi del repertorio dei Talking Heads, la leggendaria band fondata da Byrne nel 1974.

Lee - che è stato voluto dallo stesso Bynre, uno dei musicisti più influenti dei nostri tempi, come regista del film - ha ripreso lo spettacolo all'Hudson Theatre di New York nel corso di diverse rappresentazioni, tra il 2019 e il 2020, catturando e restituendo l'energia dello show e il suo messaggio positivo e ottimista, di grande rilevanza in questi mesi così difficili per tutto il pianeta.

Secondo la sinossi ufficiale, infatti David Byrne’s American Utopia "invita il pubblico in un gioioso mondo onirico in cui il legame tra gli esseri umani, l'evoluzione di sé e la giustizia sociale sono fondamentali."

David Byrne’s American Utopia: il trailer