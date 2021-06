Spike Lee protagonista del manifesto ufficiale del Festival di Cannes 2021, con una splendida dedica

News Cinema

Vi sveliamo il manifesto ufficiale, con tanto di splendida e toccante dedica, dell'inusuale edizione a luglio del Festival di Cannes 2021. In primo piano gli occhi di Spike Lee, anche presidente di giuria.

Con un messaggio dettagliato, la cosiddetta "Repubblica Popolare del Mondo del Cinema, Cannes" - si firmano proprio così - spiega i motivi per cui il manifesto ufficiale del Festival di Cannes 2021 vedrà come protagonista assoluto lo sguardo di Spike Lee, anche presidente di giuria in questa inusuale edizione di luglio, causa pandemia. Eccola, la motivazione.

La splendida dedica di Cannes a Spike Lee

Per l'immensa pazienza fino a ritrovarci alla fine ancora nell'ambiente di Cannes: sul mare, con le palme e il grande schermo che accoglierà come una pagina bianca i film della Selezione ufficiale...

Per quello sguardo curioso che poserà sul lavoro dei suoi colleghi cineasti che porteranno delle novità dal mondo, dal loro mondo e per forza di cose un po' anche dal nostro,

Per questo suo sguardo personale che ci offre fin dal suo primo film: girato nella torrida estate del 1985 in bianco e nero, scuotendo già il cinema e imponendo uno stile da precursore, imbevuto di cultura pop e urbana,

Per quel suo sguardo tenero che incarna in Mars Blackmon, il B-Boy di Lola Darling, una rappresentazione stereotipata della comunità afroamericana che il film demolisce,

Per quello sguardo malizioso che, nonostante sia costantemente messo in discussione e rinnovato incessantemente da quasi quattro decenni, non trascura mai il divertimento,

... Spike Lee, cittadino della "Repubblica Popolare di Brooklyn, New York", è sul manifesto ufficiale di questa che è già un'edizione da collezione!

Chi altro?

Dalla "Repubblica Popolare del Mondo del Cinema, Cannes"

Il team del Festival di Cannes

Il manifesto ufficiale del Festival di Cannes 2021