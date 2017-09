Spike Lee e Jordan Peele collaborano per Black Klansman

Fa particolarmente piacere dare notizia di un progetto cinematografico che mette insieme le menti creative di Spike Lee e Jordan Peele. Il primo non ha ovviamente bisogno di presentazioni, ma forse neanche il secondo, attore comico e regista di uno dei debutti più divertenti e folgoranti degli ultimi anno, la satira horror razziale Get Out.

Spike Lee dirigerà e Peele coprodurrà un thriller intitolato Black Klansman, tratto dall'incredibile storia vera - raccontata anche in un libro - di un poliziotto di colore che sul finire degli anni Settanta riesce a infiltrarsi nel Ku Klux Klan.

Ron Stallworth, un detective nero di Colorado Springs, rispose infatti a un annuncio pubblicato su un quotidiano in cui il KKK cercava di reclutare nuovi membri. In stretta collaborazione con un agente bianco che si recava al suo posto agli incontri coi membri del Klan, riuscì a ottenere un gran numero di informazioni, occupandosi di persona della corrispondenza, delle telefonate e di tutte le azioni che non richiedessero la sua presenza fisica. Il collega bianco doveva sapere tutto quello che sapeva lui, perché non sorgessero dubbi sul fatto che si trattava in realtà di due persone diverse. Grazie all'azione di Stallworth, la polizia fu in grando di sventare molte attività criminali del Klan.

Protagonista del film sarà con ogni probabilità il figlio di Denzel Washington, John David Washington.