Spike Lee aprirà il Toronto Film Festival 2020 con la sua versione dello spettacolo American Utopia di David Byrne

La versione filmata da Spike Lee dello spettacolo di Broadway American Utopia di David Byrne aprirà l’edizione particolare e mista, sia sul luogo che in digitale, del Toronto Film Festival, 2020.

Il prossimo 10 settembre sarà Spike Lee ad aprire la 45° edizione del Toronto Film Festival, con la versione filmata di American Utopia, spettacolo di David Byrne portato in scena con grande successo a Broadway. Come già detto sarà un’annata particolare, per la manifestazione canadese, con eventi e proiezioni sul posto e altre virtuali, in digitale.

David Byrne’s American Utopia documenta la potenza innovatrice dell’ex frontman dei Talking Heads, che si esibisce sul palco insieme a undici musicisti provenienti da tutto il mondo. “Questo gioioso film conduce il pubblico in un viaggio musicale sull’apertura, l’ottimismo e la fede nell’umanità”, dice Joana Vicente, executive director del TIFF. “Qualcosa di particolarmente significativo, in un momento di grande incertezza in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di condividere con il nostro pubblico l’eccitazione della Opening Night”.

Parole a cui si unisce anche il direttore artistico, Cameron Bailey, che aggiunge, “Spike Lee è in qualche modo sempre stato testimone e anticipatore dei suoi tempi. Con David Byrne’s American Utopia porta sullo schermo le canzoni classiche di Byrne proprio quando ne avevamo bisogno. L’ultimo lavoro di Lee è un invito a connetterci uno con l’altro, a protestare contro l’ingiustizia e, soprattutto, a celebrare la vita”.

Il 45° Toronto Film Festival si svolgerà dal 10 al 19 settembre 2020, nella città dell’Ontario e virtualmente per operatori del mercato cinematografico, critici, giornalisti e addetti ai lavori.

