Spie sotto copertura: un nuovo trailer ufficiale del film d'animazione della 20th Century Fox

Che poi sarà anche il primo film d'animazione della Fox dopo l'acquisto della Disney. Arriverà nei cinema italiani a Natale.

Fresco del maggior incasso della sua carriera grazie all'Aladdin in live action, in cui appare nei panni del Genio, Will Smith è con Tom Holland (a brevissimo nei nostri cinema con Spider-Man: Far From Home) il protagonista del nuovo film d'animazione della 20th Century Fox, Spie sotto copertura.

Ovviamente, lo è dal punto di vista vocale, prestando la sua voce - e qui ci sarebbe da aprire una parentesi che rimanda a Sorry To Bother You e a certi suoi dialoghi - al personaggio principale del film, Lance Sterling, un super agente segreto, super affascinante e super impeccabile sul lavoro: superfly, come dicono quelli veramente cool.

Certo, il discorso vale per la versione originale del film, e noi in Italia chissà da chi lo vedremo doppiato, Lance, ma non stiamo qui a sottilizzare.

Quello che conta, ora, è che questo qui sotto è un nuovo trailer ufficiale di Spie sotto copertura, che arriverà nei cinema italiani a Natale di quest'anno (proprio il giorno di Natale, eh) e che è il primo film d'animazione della Fox a essere distribuito dalla nuova proprietà, che come sappiamo bene tutti è la Disney.