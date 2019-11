Spie sotto copertura: un nuovo scatenatissimo trailer del film d'animazione che esce a Natale

News Cinema

La mirabolante avventura della spia tramutata in piccione assicura divertimento e sequenze d'azione adrenaliniche degne di un Bond movie.

Un nuovo trailer di Spie sotto copertura è stato diffuso dalla 20th Century Fox e, rispetto ai precedenti che vi abbiamo mostrato, è ben più scatenato e stracolmo di sequenze d'azione degne della migliore spy story. Inoltre, più che prendersi il tempo di spiegare cosa succede ai protagonisti, in particolare al povero agente segreto Lance Sterling che viene trasformato in un piccione, catapulta il personaggio doppiato da Will Smith e il giovane scienziato Walter Beckett (che parla con la voce di Tom Holland) in una mirabolante avventura che potrebbe addirittura risolversi in un tentativo riuscito di salvare il mondo. Infine, le immagini promozionali ci permettono di ascoltare per bene la canzone "Then They Were Two", per cui l'autore della colonna sonora Mark Ronson ha chiesto aiuto al rapper Anderson .Paak, di cui sentiamo la voce. Il brano di adatta perfettamente alla coolness iniziale del protagonista, che anche in qualità di volatile ha un suo perché.

Spie sotto copertura è diretto da Nick Bruno e Troy Quane, che sono stati animatori per film importanti come Snoopy & Friends, Ferdinand, e gli ultimi capitoli de L'Era Glaciale. Primo film d'animazione della Fox a essere distribuito dalla Disney, Spie sotto copertura arriverà nelle sale italiane il 25 dicembre. Le altre voci della versione originale sono Karen Gillian, Rashida Jones e Ben Mendelshon.