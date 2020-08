Spie sotto copertura: il film da vedere e commentare insieme lunedì 3 agosto con SimulWatch

News Cinema

Il film d'animazione che fa appassionare i giovani spettatori al genere spionistico è Spie sotto copertura. L'appuntamento su SimulWatch è per lunedì 3 agosto alle 14:30.

La visione condivisa di lunedì 3 agosto organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un film d'animazione che per molti giovani spettatori segna il battesimo per il genere spionistico.

Spie sotto copertura è diretto da Nick Bruno e Troy Quane i quali, dopo aver lanciato l'idea della trasformazione in un piccione dell'agente segreto, hanno scoperto quanto questa scelta si rivelasse utile per la storia. I piccioni infatti sono volatili ideali per una mimetizzazione perfetta perché sono ovunque, in ogni città del mondo, e nessuno presta loro attenzione. Inoltre, con gli occhi ai lati della testa hanno una visuale a 360°, senza contare sono tra gli uccelli più veloci al mondo. Nella versione originale del film, le voci dei due protagonisti appartengono a Will Smith e Tom Holland.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Spie sotto copertura e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per lunedì 3 agosto alle 14:30.

Protagonista di Spie sotto copertura è l'agente segreto Lance Sterling, impeccabile e pieno di fascino nel suo elegante vestito blu. Un giorno Walter Beckett, giovane scienziato incaricato di creare potenti armi e gadget assurdi ed eccezionali per l'intelligence, propone all'agente Sterling una tecnologia, nota come "travestimento biodinamico", che potrebbe rivoluzionario lo spionaggio permettendo alle spie di non farsi notare tramite dei travestimenti "molto particolari". Inavvertitamente Lance beve il filtro che permette agli agenti di mutare forma e si ritrova trasformato in un piccione.



Spie sotto copertura: Il Terzo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

