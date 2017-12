Spider-Man: Un Nuovo Universo, il trailer italiano ufficiale del cinecomic d'animazione nelle sale a Natale

Pronti per un nuovo Spider-Man?

Avete capito bene, un altro film sull'Uomo Ragno. Ma questa volta ci sono delle differenze davvero sostanziali, non si tratta dell'ennesimo reboot che ci racconta ancora una volta di Peter Parker, della zia May, dello zio Ben, dei grandi poteri che diventano grandi responsabilità, eccetera eccetera.

Perché Spider-Man: Un Nuovo Universo è in primo luogo un film d'animazione, e non in live action, e poi non racconta quella stessa vecchia storia ma quella dei fumetti Marvel della serie Ultimate Universe nella quale Peter Parker è morto e a prendere il suo posto nei panni dell'Arrampicamuri è un ragazzino di Brooklyn di nome Miles Morales, mezzo afroamericano e mezzo ispanico. Quella storia creata da Brian Michael Bendis e Sara Pichelli, ispirati da Barack Obama e Donald Glover, che produttori troppo pavidi non hanno voluto scegliere per il franchise principale, quello in live action.

Questo è il primo trailer ufficiale italiano di Spider-Man: Un Nuovo Universo, che sarà nelle nostre sale per le Feste di Natale e che è stato sceneggiato da Phil Lord e Christopher Miller:

Spider-Man: Un Nuovo Universo racconta le vicende del teenager di Brooklyn Miles Morales e delle infinite possibilità del Ragno-Verso, dove più di una persona può indossare la maschera. Una visione fresca di un nuovo Universo Spider-Man con uno stile visivo innovativo e unico nel suo genere.