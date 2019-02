Spider-Man: Un nuovo universo domina gli Annie Awards con sette premi

Spider-Man: Un nuovo universo è a un passo dal premio Oscar per il miglior film di animazione, dopo aver appena vinto ben sette dei principali premi agli annuali Annie Awards, gli Oscar dei cartoon. Il film Sony Pictures Animation, scommessa estetica che ha portato alle masse una CGI che incontra l'animazione bidimensionale, non ha conquistato inoltre premi minori.

Il lungometraggio di Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothnam ha trionfato infatti con riconoscimenti per miglior film, animazione, character design, regia, production design, sceneggiatura e montaggio. Un filotto epocale che ha lasciato alla concorrenza Disney / Pixar solo briciole: Il ritorno di Mary Poppins (migliore produzione speciale animata, migliore animazione in un film dal vero), Ralph Spacca Internet (migliori effetti visivi), Gli incredibili 2 (migliori musiche, migliore storyboard). Peccato che, conti alla mano, Un nuovo universo non abbia superato i 347 milioni di dollari d'incasso nel mondo: è in attivo perché ne è costati "solo" 90, però avremmo sperato in un botto più sensibile per indicare una strada più remunerativa per un'animazione ad alto budget più fresca. Sequel e spin-off di Spider-Man Un nuovo universo sono in arrivo, comunque.

Migliore film animato indipendente è risultato Mirai, il nuovo anime di Mamoru Hosoda. Guarda Spider-Man: Un nuovo universo su CHILI Spider-Man: Un Nuovo Universo: Il Secondo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Sul fronte dell'animazione televisiva, colpisce il successo (meritatissimo, a nostro modesto parere) di Hilda, la fiabesca serie Netflix basata sulle graphic novel di Luke Pearson: la prima stagione è stata una carezza narrativa e grafica di rara intelligenza e misura, senza lasciare per strada qualche aspetto più grottesco o inquietante, com'è corretto che accada nella VERA fiaba. Il lavoro della canadese Mercury Filmworks ha portato a casa i premi relativi alle categorie serie per bambini, animazione per la tv e sceneggiatura per la tv.

BoJack Horseman ha invece vinto nella categoria serie per adulti e migliore voce (Will Arnett per il protagonista).