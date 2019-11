Spider-Man: Un Nuovo Universo 2: svelata la data d'uscita!

News Cinema

L'8 aprile del 2022 arriverà in sala il sequel del vincitore dell'Oscar 2019 nella categoria miglior film d'animazione.

La Sony Pictures ha appena annunciato la data d'uscita di Spider-Man: Un Nuovo Universo 2, sequel del vincitore dell'Oscar 2019 per la categoria miglior film d'animazione. La nuova avventura di Miles Morales uscirà, in Nordamerica, l'8 aprile del 2022, una settimana prima di Black Panther 2. Nella versione originale a doppiare Morales sarà sempre Shameik Moore e torneranno anche le voci di Liev Schreiber (Wilson Fisk/Kingpin), Jake Johnson (Peter Parker), Mahershala Ali (Aaron Davis), Brian Tyree Henry (Jefferson Davis), Lily Tomlin (Zia May), Nicolas Cage (Spider-Man Noir), Luna Lauren Velez (Rio Morales), Hailee Steinfeld (Gwen Stacy/Spider-Woman) e Oscar Isaac, che doppierà Spider-Man 2099, un nuovo personaggio introdotto nella scena post-credit di Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Poco si sa di Spider-Man: un Nuovo Universo 2, al di là di alcune indiscrezioni rivelate dalla produttrice Amy Pascal, ma di certo il team che è al lavoro si starà adoperando per fare qualcosa di sensazionale, visto il successo del primo film, diretto da Rob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, e sceneggiato da Phil Lord, che lo aveva anche prodotto. L'incasso mondiale del cinecomic ammonta a oltre 338 milioni di dollari, a fronte di un budget di 90 milioni. Come ormai è usanza, la lieta novella è stata annunciata via social. Ecco il tweet dell’annuncio: