Spider-Man Un nuovo universo 2: Spider-Man 2099 sarà fondamentale?

La Sony Pictures Animation suggerisce con un Tweet e un'immagine che Spider-Man 2099 potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel sequel di Spider-Man: Un nuovo universo. Ma quando uscirà?

Chi ha amato il film di animazione premio Oscar Spider-Man: Un nuovo universo, anche per il suo look innovativo e fresco, conta i giorni che lo separano da Spider-Man Un nuovo universo 2, il sequel previsto in sala per l'ottobre 2022: giusto per riscaldare un po' gli animi, la Sony Pictures Animation ha condiviso su Twitter un collage piuttosto inequivocabile, con lo Spider-Man 2099 doppiato da Oscar Isaac, apparso nei titoli di coda del primo film. Frase nel post: "Manca un anno al 2022." Non è materiale nuovo, ma la comunicazione suggerisce che, al di là dei cammeo, avrà importanza nel film quella versione di Spider-Man, lo scienziato esperto di genetica Miguel O'Hara, nella New York del futuro impegnato a ricreare le abilità del Tessiragnatele con esperimenti sul proprio stesso DNA. Il personaggio è stato creato nel 1992 da Peter David e Rick Leonardi.

One year closer to 2022 pic.twitter.com/Foeq36SMVE — Spider-Man: Into The Spider-Verse (@SpiderVerse) January 1, 2021