Spider-Man: Un Nuovo Universo 2 ha un nuovo supertrio di registi!

Kemp Powers, Joaquim Dos Santos e Justin K. Thompson sono i registi scelti dalla Sony per il sequel del film d'animazione premio Oscar Spider Man: Un nuovo universo. Uno di loro è candidato all'Oscar per la sceneggiatura ed è il co-regista di Soul.

Spider-Man: Un Nuovo universo non solo ha vinto l'Oscar come miglior film di animazione nel 2019, ma è stato anche una boccata d'aria fresca e creatività nell'universo dei crossover supereroistici. In molti lo hanno considerato addirittura il miglior film di Spider-Man mai realizzato. La Sony ha appena scelto i registi del sequel, che sono il candidato all'Oscar per la sceneggiatura di One Night in Miami e coregista di Soul Kemp Powers, il portoghese-americano Joaquim Dos Santos (Justice League) e Justin K. Thompson che ha lavorato come production designer al primo film.

Phil Lord e Chris Miller, insieme a David Callahan, sono gli sceneggiatori accreditati per il sequel. I nuovi registi hanno rilasciato la seguente dichiarazione: "La troupe dietro Spider Man: Un nuovo universo ha spostato l'asticella così impossibilmente in alto, che siamo intimiditi dall'affrontare la sfida di tracciare le coordinate del nuovo capitolo nella storia di Miles Morales".

Questa invece la dichiarazione di Phil Lord e Chris Miller:

Siamo davvero fortunati ad avere Joaquim, Justin e Kemp nel team del Nuovo Universo. Siamo grandi fan del lavoro di Joaquim, che rende i suoi personaggi sinceri e unici e sa raccontare una storia emotiva con una sequenza d'azione come un musical lo fa attraverso una canzone. Justin è un filmmaker anticonformista alla ricerca incessante di innovazione e sorpresa visiva, ma sempre a supporto della narrazione emotiva. Il lavoro di Kemp è incisivo, ambizioso e divertente, con la saggezza di uno scrittore e il cuore di un regista. Sa esattamente cosa è importante in ogni scena. Tutti e tre elevano ogni progetto che intraprendono e certamente innalzano il nostro livello. Sinceramente ci piacciono e vogliamo essere loro amici e speriamo che lavorare insieme in questo film nei prossimi anni lo renderà possibile.

Siamo dunque in ottime mani e non vediamo l'ora di vedere il secondo capitolo di Spider-Man: Un nuovo universo la cui uscita internazionale è fissata all'8 ottobre 2022.